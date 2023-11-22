بايدن يتحدث إلى زعماء قطر واسرائيل ومصر بشأن الرهائن

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث إلى زعماء مصر واسرائيل وقطر الأربعاء في أول محادثات معلنة معهم منذ الإعلان عن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.



وتفاوض بايدن وحكومته عبر قطر ومصر لترتيب الاتفاق الذي ستفرج بموجبه حماس عن 50 من النساء والأطفال مقابل إطلاق سراح "عدد من النساء والأطفال الفلسطينيين" المسجونين في إسرائيل، على أن تسري هدنة لمدة أربعة أيام في قطاع غزة.



وأجرى بايدن اتصالات منفصلة مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

