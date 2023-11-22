كوريا الشمالية تعلق اتفاقا عسكريا مع الجنوب بعد إطلاقها قمرا اصطناعيا

أعلنت كوريا الشمالية تعليق الاتفاق الذي أبرمته مع كوريا الجنوبية عام 2018 بهدف خفض التوتر العسكري، وفق ما أوردت وكالة يونهاب، بعدما علق الجنوب الاتفاق جزئيا في وقت سابق من الأربعاء.



وقالت وزارة الدفاع الكورية الشمالية "سنعود عن الإجراءات العسكرية المتخذة لمنع التوترات والاشتباكات العسكرية في جميع المناطق البرية والبحرية والجوية، وسننشر قوات مسلحة قوية ومعدات عسكرية متقدمة في المناطق الحدودية".



وأضافت الوزارة أنها "لن تتقيّد" بعد الآن باتفاقية 2018.

