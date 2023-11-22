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السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يدعو إلى "وضع حد نهائي" للحرب
أخبار دولية
2023-11-22 | 18:16
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السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة يدعو إلى "وضع حد نهائي" للحرب
دعا السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة الأربعاء إلى استغلال الهدنة الإنسانية المنصوص عليها في الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس للحيلولة دون "استئناف العدوان" على غزة و"وضع حد نهائي" للحرب.
وينص الاتفاق على "هدنة إنسانية" في غزة مقابل الإفراج عن محتجزين إسرائيليين في القطاع منذ الهجوم ضد اسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وكذلك الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وقال السفير الفلسطيني رياض منصور خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي إن "مئات الأطفال الفلسطينيين لن يُقتلوا بفضل هذه الهدنة. ونحن مدينون لهم ولجميع المدنيين في قطاع غزة بوضع حد نهائي لهذا الهجوم الإجرامي على الشعب الفلسطيني".
وشكر منصور قطر ومصر، ودعا كل من ساهم في هذا الاتفاق "لضمان طريق للمضي قدما يحول دون استئناف هذا العدوان".
وتابع "لا يمكن أن تكون هذه مجرد وقفة قبل استئناف المذبحة"، منددا في الوقت نفسه بـ"الاحتلال الإسرائيلي والتمييز العنصري" ضد الفلسطينيين الذي وصفه بـ"الفصل العنصري".
وأضاف السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة "في غضون أيام قليلة، ستتمكن العائلات من الاحتضان والحداد والبدء في تضميد الجراح التي يمكن علاجها، من بينها العائلات التي سيتم لم شملها مع أحبائها الذين كانوا محتجزين".
أخبار دولية
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