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لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
أخبار دولية
2023-11-22 | 17:49
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لا وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس قبل الجمعة
أعلن مسؤول إسرائيلي لوكالة فرانس برس الأربعاء أنّه لن تكون هناك هدنة في القتال مع حركة حماس الفلسطينية قبل الجمعة، وذلك خلافاً لما أعلنه الطرفان في البداية.
وقال المسؤول إنه "لن يكون هناك توقف" في القتال الخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، في حين أعلنت السلطات الإسرائيلية رسمياً أنّ عملية إطلاق سراح رهائن محتجزين لدى حماس لن تبدأ قبل الجمعة.
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