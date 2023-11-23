الجيش الأميركي يعترض مسيّرات مفخّخة أطلقت من اليمن

اعترضت مدمّرة أميركية صباح الخميس، أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر، طائرات مسيّرة مفخّخة عديدة أُطلقت من اليمن من مناطق يسيطر عليها المتمرّدون الحوثيون الموالون لإيران، بحسب ما أعلن البنتاغون.



وأكدت القيادة العسكرية الأميركية الوسطى "سنتكوم" في منشور على منصة إكس أنّ "الطائرات المسيّرة تمّ إسقاطها بينما كانت السفينة الحربية الأميركية يو إس إس توماس هودنر في دورية في البحر الأحمر".



ولفتت إلى أن السفينة لم تتعرّض ولا طاقمها لأيّ ضرر أو إصابة.