سيول تؤكد نجاح بيونغ يانغ في وضع قمر اصطناعي تجسّسي في المدار

أكّدت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنّ كوريا الشمالية نجحت في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار، مشيرة بالمقابل إلى أنّه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كان القمر يعمل كما تؤكّد بيونغ يانغ.



ونقل النائب يو سانغ-بوم عن الاستخبارات قولها خلال جلسة برلمانية إنّ "جهاز الاستخبارات الوطنية يعتقد أنّ عملية إطلاق قمر التجسّس الاصطناعي كانت ناجحة وأنّ القمر وُضع في مسار مداري".



وفي السياق، كشفت الاستخبارات الكورية الجنوبية أنّ روسيا ساعدت كوريا الشمالية في إطلاق قمر اصطناعي للتجسّس العسكري ووضعه في المدار "بعدما منيت بالفشل تجربتان سابقتان مماثلتان قامت بهما بيونغ يانغ".