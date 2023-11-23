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المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي

أخبار دولية
2023-11-23 | 00:40
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المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي
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المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية: المحادثات حول الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة في غزة تسير بشكل إيجابي

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن المحادثات التي تجريها كل من دولة قطر وجمهورية مصر العربية حول تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية في غزة، بين إسرائيل وحماس مستمرة، وتسير بشكل إيجابي.

وكشف الأنصاري، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا"، أن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة التي جرى التوصل إليها سيكون خلال الساعات القادمة.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية أن العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية، لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق.

أخبار دولية

غزة

هدنة

قطر

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