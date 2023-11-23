اعتقال مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية

أفاد الطبيب، في مستشفى الشفاء، في مدينة غزة، خالد أبو سمرة، باعتقال محمد أبو سلمية مدير المؤسسة الخاضعة حاليًا لسيطرة الجيش الإسرائيليّ.



وأوضح أبو سمرة أنّ الجيش الإسرائيليّ اعتقل مدير مجمع الشفاء محمد أبو سلمية وعددًا من الكوادر الطبية.



وكان أبو سلمية قد أبلغ وكالة "فرانس برس" أنه تلقى أمرًا بإخلاء المستشفى، في 18 تشرين الثاني، بعدما رفض أمرًا سابقًا مماثلًا، فيما أكّد الجيش الإسرائيلي أنه أجلى مئات المرضى والنازحين من الشفاء بناء على "طلب" الطبيب.