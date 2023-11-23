عمليات تفتيش تستهدف مناصرين لحماس في ألمانيا

تجري عمليات تفتيش، في أربع مناطق ألمانية، تستهدف أعضاء ومتعاطفين مع حركتَي "حماس" و"صامدون" الفلسطينيتين المحظورتين، في البلاد، على ما قالت وزارة الداخلية.



وأوضحت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، في بيان: "نواصل التحرك ضد الإسلاميين المتطرفين. ومن خلال حظر "حماس" و"صامدون"، في ألمانيا، أرسلنا إشارة واضحة مفادها أننا لا نتسامح مع دعم الإرهاب الهمجيّ الذي تمارسه "حماس" ضد إسرائيل."