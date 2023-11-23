مصدر فلسطيني مطلع: هذا هو سبب التأخير في بدء سريان الهدنة في غزة

أوضح مصدر فلسطيني مطلع على مباحثات اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس أن التأخير في بدء سريان الهدنة "له علاقة بتفاصيل اللحظات الأخيرة المتعلقة بتفاصيل حول أسماء الأسرى الاسرائيليين وآلية تسليمهم".



وأكد، لوكالة فرانس برس، أنه "خلال ساعات النهار اليوم من المفترض أن يتم الاعلان من قطر بالتنسيق مع الوسطاء في مصر والأميركيين عن موعد بدء تنفيذ الهدنة وتحديد ساعة الصفر لدخولها حيز التنفيذ".