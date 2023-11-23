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شناعة: إسرائيل أتت إلى صفقة الإفراج عن الأسرى لأنّها لم تستطع تحقيق أي انتصار

أخبار دولية
2023-11-23 | 03:53
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شناعة: إسرائيل أتت إلى صفقة الإفراج عن الأسرى لأنّها لم تستطع تحقيق أي انتصار
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شناعة: إسرائيل أتت إلى صفقة الإفراج عن الأسرى لأنّها لم تستطع تحقيق أي انتصار

رأى عضو القيادة السياسية لحركة "حماس"، في لبنان، أيمن شناعة، أنّ وقف إطلاق النار وإدخال الوقود إلى قطاع غزة، وفق صفقة "حماس" وإسرائيل، كلّها أثمان ستدفعها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو، مقابل الإفراج عن الأسرى.

وقال، في برنامج "نهاركم سعيد"، عبر الـLBCI إن نتنياهو أكّد منذ اليوم الأوّل للحرب، أنّ موضوع تحرير الرهائن، في قطاع غزة، مبتوت فيه، بينما نراه، اليوم، يرضخ لشروط المقاومة، في غزة."

وشدّد على "فشل الجيش الإسرائيليّ في إيجاد أي نفق، داخل مستشفى الشفاء أو خارجه، بينما المقاومة وثّقت العديد من العمليات التي كبّدت الجيش الإسرائيليّ خسائر عديدة."

واعتبر شناعة أنّ إسرائيل أتت إلى صفقة الإفراج عن الأسرى، لأنّها لم تستطع تحقيق أي انتصار، حتى اليوم.

وذكّر بتدمير كتائب القسام الآليات الإسرائيلية، موضحًا أنّها دمّرت أكثر من 350 آلية، داخل قطاع غزة وأوقعت مئات القتلى من الجانب الآخر.

ورجّح شناعة أن تُمدّد مدة الصفقة، "لأنّ هناك الكثير من الأسرى الإسرائيليين."

وقال: "لم تستطع قيادة المقاومة أن تحتسب عدد غير حاملي الجنسية الإسرائيلية والذين يبلغون دون الـ19 عامًا، بسبب كثافة القصف، لكن بعد إعلان الهدنة، نستطيع أن نتحدث عن أرقام."
 
 

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