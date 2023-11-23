رئيسي: إذا أردنا إجراء تحليل فهو أنّ العدو قد هُزم

رأى الرئيس الإيرانيّ إبراهيم رئيسي أنّ إسرائيل لم تحقق أيًّا من أهدافها، خلال الحرب المستمرة، منذ أكثر من 40 يومًا مع حركة "حماس".



ونقلت وكالة "إرنا" الرسمية عن رئيسي قوله: "إذا أردنا إجراء تحليل بعد 40 يومًا من الحرب، فهو أنّ العدو قد هُزم."



وأضاف: "مع وقف إطلاق النار الموقت، يجب أن نقول إنّ الشعب الفلسطينيّ والمقاومة حققا انتصارًا كبيرًا."