مقتل أربعة جنود هنود في مواجهات في كشمير

قُتل أربعة جنود هنود، في منطقة كشمير الخاضعة لإدارة نيودلهي، خلال مواجهات، بين الجيش ومتمردين مفترضين، في هذه المنطقة المتنازع عليها، في جبال هملايا، على ما أفاد مسؤولون أمنيون.



وأوضح الجيش الهنديّ أنّ تبادلًا كثيفًا لإطلاق النار سُجّل، فيما كان جنود يطاردون متمردين، في غابات كالاكوته الكثيفة، في جنوب كشمير.



وقالت فرقة "وايت نايت كوربس"، في الجيش: "أصيب الإرهابيون وحوصروا" مشيرًا إلى "أعمال بطولية وتضحية" مع تواصل المواجهات.