المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الاوسط للـLBCI: أربعة أيام هدنة جيدة نسبيا لايصال المساعدات في غزة لكن غير كافية

شدد المتحدث باسم اليونيسف في الشرق الاوسط سليم عويس على أنه لا يجب أن يكون إدخال المساعدت الانسانية إلى قطاع غزة مربوط بالهدنة.وأكد عويس، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، أن الحل الوحيد هو وقف إطلاق نار مستدام في القطاع، معتبرا أن 4 ايام هدنة جيدة نسبيا لايصال المساعدات لعدد من العائلات في غزة لكن غير كافية.وأوضح أن لليونيسف خطة لادخال أكثر من خمسة ملايين لترا من المياه في الايام القادمة إذا تحققت الهدنة، وقال:" نعمل بجهد لادخال كل شحنات المساعدات مع التركيز على المياه ومواد الصرف الصحي والنظافة والمواد الطبية وتلك التي ستساعد على التدفئة في فصل الشتاء".ودعا عويس إلى ضمان حماية إدخال المساعدات إل قطاع غزة وعمال الاغاثة.