البنك المركزي التركي يرفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 40%

فاجأ البنك المركزي التركي السوق الخميس، برفع سعر الفائدة الرئيسي أكثر مما كان متوقعا فيما يكثّف معركته ضد التضخم وجهوده لدعم الليرة التي تشهد تراجعا في قيمتها.



ورفع البنك سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية إلى 40% في الشهر السادس من دورة تشديد السياسة النقدية التي أدت إلى زيادة كلفة الاقتراض بأكثر من أربع مرات.