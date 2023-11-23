الخارجية الفرنسية: لتنفيذ الاتفاق بين إسرائيل وحماس "من دون مزيد من التأخير"

دعت فرنسا الخميس، إلى "التنفيذ الكامل" للاتفاق بين إسرائيل وحماس الذي يشمل هدنة في القصف والقتال ويقضي بتحرير رهائن وأسرى "من دون مزيد من التأخير".



وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن-كلير لوجاندر إن باريس تدعو مجددًا إلى "الإفراج الفوري عن جميع الرهائن".



وأضافت: "ندعو إلى احترام شروط هذا الاتفاق بشكل كامل"، مشددة على أن انتظار عائلات الرهائن كان "قاسيًا ولا يطاق".