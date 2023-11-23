الهدنة في غزة تبدأ غدا الساعة 7 صباحا...

المتحدث باسم الخارجية القطرية: سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة

أعلن المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة في قطاع غزة ستبدأ غدا الجمعة الساعة 7 صباحا بالتوقيت المحلي، مشيرا الى أن الاتصالات انتهت مع جميع الأطراف والوسطاء وتم تسليم قوائم بأسماء من سيفرج عنهم.



وكشف أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين حوالي الساعة 4 من عصر غد الجمعة، لافتا الى أن الدفعة الأولى من الرهائن الذين سيفرج عنهم تضم 13 من النساء والأطفال.



وأوضح المتحدث باسم الخارجية القطرية أنه سيتم الإفراج عن 50 من الرهائن مقسمين على 4 أيام، مشيرا الى أنه "في أيام الهدنة الأربعة سيتم جمع المعلومات عن بقية الرهائن".



وقال: "نأمل أن تقود هذه الهدنة الإنسانية لبدء عمل أكبر لتحقيق هدنة دائمة وسلام دائم".



وأضاف: "نتوقع من الطرفين الالتزام ببنود الاتفاق وننظر بإيجابية عالية إلى ذلك".