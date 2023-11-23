"حماس" تعلن عن تفاصيل الهدنة مع إسرائيل

أكدت حركة حماس في قطاع غزة أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة



وقالت الحركة في بيان: "تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحاً"، مشيرة إلى أنها "تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، ويرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية" من الجانبين.



كما لفتت الى أنه "سيتم خلال هذه الفترة "الإفراج عن 50 أسيراً اسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً" وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن "3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال".



هذا وأشارت الحركة، الى أنه "سيتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة"، بالاضافة الى 4" شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة".