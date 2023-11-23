مداهمات في ألمانيا تستهدف أشخاصاً مرتبطين بجماعة يمينية متطرفة

أعلنت السلطات الألمانية أنّها داهمت عشرين منزلاً تعود لمتآمرين مفترضين ينتمون لليمين المتطرّف، يُشتبه في أنّهم سعوا إلى "زعزعة استقرار اتصالات إدارات الدولة.



وأفادت النيابة العامة في ميونيخ في بيان، بأنّ من التهم الموجّهة إليهم "محاولة قطع قنوات الاتصال لدى السلطات العامة عبر الاتصال بها بطريقة مستهدفة ومكثّفة".



ويُشتبه في أنّ الأشخاص المستهدفين ينتمون إلى حركة "مواطني الرايخ"، التي تضم مجموعات متنوّعة من منظّري المؤامرة واليمين المتطرّف الذين لا يعترفون بشرعية المؤسسات الألمانية.