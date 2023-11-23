اسرائيل تعلن استلام قائمة أولية بأسماء المختطفين وتتواصل مع عائلاتهم

أعلن مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية عن استلام قائمة أولية بأسماء المختطفين وأنه يجري التواصل مع عائلاتهم.



وقال مكتب بنيامين نتانياهو إن "إسرائيل تؤكد على أنه تم استلام قائمة أسماء أولية للمختطفين والجهات المختصة تفحص تفاصيل القائمة وتتواصل في هذه الأثناء مع جميع عائلات المختطفين".