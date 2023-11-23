بوحبيب بعد لقائه كوبمانز في بروكسل: دور لبنان يجب أن يكون أساسيا في صناعة مستقبل المنطقة

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب، في بروكسل، مبعوث الاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سيفن كوبمانز.



وقال بوحبيب بعد اللقاء: "تبادلنا الأفكار وتباحثنا في آخر التطورات في غزة وجنوب لبنان، وتوافقنا على أن لبنان يجب أن يكون حاضرا في قلب الحدث، وله دور أساسي في صناعة مستقبل المنطقة".