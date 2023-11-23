ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الصومال إلى 96

قضى ما لا يقلّ عن 96 شخصًا في الصومال في فيضانات تسببت بها أمطار غزيرة تضرب منذ عدة أسابيع الدولة الواقعة في القرن الإفريقي، على ما أعلنت الحكومة المحلية الخميس.



وشهدت منطقة القرن الإفريقي أمطاراً غزيرة وفيضانات مفاجئة في الأسابيع الأخيرة، مرتبطة بظاهرة إل نينيو المناخية، ما تسبّب في مصرع العشرات ونزوح أعداد كبيرة من السكان، لا سيما في الصومال حيث دمرت الأمطار الغزيرة جسورًا وأغرقت مناطق سكنية.



وأعلنت الحكومة الصومالية في بيان، بعد إحاطة إعلامية للوكالة الوطنية لإدارة الكوارث أن نحو 96 شخصًا لقوا حتفهم فيما تضرر نحو مليونَي شخص.



وقالت: "إن الحكومة الفدرالية الصومالية تبذل جهودًا لمساعدة المتضررين من الفيضانات، وناشد مجلس الوزراء الوكالات الإنسانية والشعب الصومالي مساعدة المتضررين".