حكومة حماس تعلن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى قرابة 15 ألفا

أعلنت حكومة حركة حماس، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة في القصف الإسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 من تشرين الاول، ليصل إلى 14854 شخصا.



وأوضحت الحركة أن من بين الشهداء 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة. وبالإضافة إلى ذلك، اصيب 36 ألف شخص.