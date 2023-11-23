نتنياهو: التحديات كثيرة لكننا ملتزمون بإخراج جميع الأسرى من غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في خلال لقائه وزير الخارجية البريطاني، وذلك في أول تعليق له بعد الإعلان القطري عن الساعة الصفر، أن التحديات كثيرة، لكن حكومته ملتزمة بإخراج جميع الأسرى من غزة.