هل انتهت كل الترتيبات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل؟

هل أصبح أهالي الأسرى الفلسطينيين والاسرائيليين على علم بهويات من سيطلق غدا؟ وهل انتهت كل الترتيبات لصفقة تبادل الأسرى بين حماس واسرائيل؟