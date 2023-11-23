أبو عبيدة: ما قبل به العدو في الهدنة الموقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا

أعلن المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة تدمير 335 آلية إسرائيلية منذ بدء الحرب بينها 33 خلال الساعات الـ72 الأخيرة، مشيرا الى أن "العدو ما يزال يخفي خسائره العسكرية". وقال: "خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد إذا قرر المضي في عدوانه النازي".



وأكد أنهم "جاهزون للاستمرار في المواجهة والتصدي للعدو مهما بلغت مدة العدوان" على غزة.



وعن الهدنة، قال: "ما قبل به العدو في الهدنة الموقتة وصفقة التبادل الجزئية هو ما كنا نطرحه سابقا".



وأضاف: "نحيي قوى أمتنا خصوصا إخواننا في اليمن ولبنان والعراق وفي كل جبهة تعمل على ضرب العدو"، داعيا الى "تصعيد المواجهة مع الاحتلال في كل أنحاء الضفة وكل جبهات المقاومة". كما دعا "كل أحرار العالم إلى إيلام وإرباك دولة العدو في كل مكان".



وقال: "ندعو إخواننا في الأردن إلى تصعيد كل أشكال العمل الشعبي والجماهيري المقاوم".