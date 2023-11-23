استشهاد 27 شخصا في غارة إسرائيلية على مدرسة للامم المتحدة تؤوي نازحين في غزة

استشهد 27 شخصا على الأقل واصيب 93 في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة في مخيم جباليا لجأ إليها آلاف النازحين في شمال قطاع غزة، بحسب ما اعلن مصدر طبي في مستشفى العودة في مخيم جباليا.



وقال المصدر: "27 شهيدا وإصابة 93 حتى اللحظة في مدرسة أبو حسين في جباليا عقب قصف إسرائيلي استهدف المدرسة". ومخيم جباليا هو أكبر مخيم للاجئين في القطاع.