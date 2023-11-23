مسؤول أميركي: هجمات جديدة على القوات الأميركية في العراق وسوريا

تعرضت القوات الأميركية والتحالف الدولي المناهض لتنظيم الدولة الإسلامية إلى هجمات جديدة في آخر 48 ساعة في العراق وسوريا بطائرات مسيّرة وصواريخ، بعد ضربات أميركية استهدفت مقاتلين موالين لإيران، وفق ما أفاد مسؤول عسكري أميركي الخميس.



وفجر الأربعاء، أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في الشرق الأوسط أنها نفذت "ضربات دقيقة" على موقعين في العراق، ردا على الهجمات المتكررة التي تشنها فصائل موالية لإيران ضد القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق وسوريا.



استهدفت الضربات الأميركية موقعين للحشد الشعبي. وأسفرت الغارات عن مقتل ثمانية مقاتلين، بحسب الحصيلة التي كشف عنها حزب الله.



وهاجمت طائرات مسيّرة الأربعاء وصباح الخميس "قوات أميركية ومن التحالف" متمركزة في قاعدة عسكرية في مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بشمال العراق، بحسب ما أفاد مسؤول عسكري أميركي وكالة فرانس برس. وأضاف أن الهجومين لم يتسببا "بسقوط ضحايا أو أضرار بالبنية التحتية".



كما أطلقت الخميس عدة طائرات مسيّرة على القوات الأميركية وقوات التحالف المتمركزة في قاعدة عين الأسد الجوية في الأنبار غرب العراق، دون تسجيل وقوع إصابات أو أضرار، بحسب المسؤول العسكري الأميركي.



والخميس أيضا، استهدفت "عدة صواريخ" قاعدة في شرق سوريا تتمركز فيها قوات من الجيش الأميركي والتحالف الدولي. وأعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤوليتها عن بعض هذه الهجمات في بيانات نشرت عبر تطبيق تلغرام.



وفي المجمل، سجلت واشنطن 72 هجوما منذ 17 تشرين الأول، أي بعد عشرة أيام من بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، بحسب حصيلة محدثة قدمها المسؤول العسكري الأميركي. وأدت الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة إلى إصابة حوالي ستين عسكريا أميركيا، وفق البنتاغون.



وردا على ذلك، قصفت واشنطن أيضا مواقع مرتبطة بإيران ثلاث مرات في سوريا.

