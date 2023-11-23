ادرعي يتحدث عن اجراءات مع دخول سريان التعليق الموقت للنيران حيز التنفيذ

اعلن المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انه "مع دخول سريان التعليق الموقت للنيران حيز التنفيذ، ستتمركز القوات الاسرائيلية عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تنتقل فيها، وستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في التحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".



واضاف: "بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".