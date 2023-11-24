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رغم التوتر بين الطرفين.. الاتحاد الأوروبي يفرج عن نحو مليار يورو للمجر

أخبار دولية
2023-11-24 | 00:46
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رغم التوتر بين الطرفين.. الاتحاد الأوروبي يفرج عن نحو مليار يورو للمجر
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رغم التوتر بين الطرفين.. الاتحاد الأوروبي يفرج عن نحو مليار يورو للمجر

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المجر 900 مليون يورو من صندوق أموال التعافي ما بعد كوفيد كانت لا تزال مجمّدة بسبب خلاف حول إجراء إصلاحات تتعلّق بسيادة القانون. 
     
وقالت المفوضية الأوروبية إنّ الأموال التي تندرج تحت مسمى "التمويل المسبق" ستذهب، بمجرّد مصادقة دول التكتل عليها، لتمويل تحوّل المجر إلى الطاقة الخضراء. 
     
وجاء إعلان بروكسل بعد مزاعم حول توجّه رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لعرقلة منح مزيد من المساعدات الأوروبية لأوكرانيا، في محاولة منه للضغط باتّجاه الإفراج عن الأموال المجمدة والمخصّصة لبلاده. 

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