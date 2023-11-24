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o
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بدء سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس
أخبار دولية
2023-11-24 | 00:42
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بدء سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس
بدأ رسميا اليوم، الساعة السابعة بالتوقيت المحلي (الخامسة ت غ)، سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس للسماح بالافراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين.
وأتت هذه "الهدنة الإنسانية" التي توسطت في إطارها قطر ومصر والولايات المتحدة، في اليوم التاسع والأربعين للحرب بين إسرائيل وحماس.
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