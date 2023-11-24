الاتحاد الأوروبي يعرب عن صدمته بعد هجوم دبلن ويؤكد دعمه ايرلندا

أعرب مسؤولو الاتحاد الأوروبي مساء الخميس عن صدمتهم وتضامنهم مع ايرلندا بعد هجوم بسكين في دبلن أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص بينهم ثلاثة أطفال.



وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين على منصة "إكس": "أشعر بصدمة جراء الهجوم الوحشي الذي أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص في دبلن بينهم أطفال" مضيفة "هذا المساء أفكاري مع الضحايا وعائلاتهم ومع شعب ايرلندا".



بدوره قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال إنه "يشعر بفزع جراء الهجوم المروع"، وكتب إلى رئيس الوزراء الايرلندي ليو فارادكار في رسالة نشرها على منصة إكس "يمكنكم الاعتماد على التضامن الكامل للاتحاد الأوروبي في هذه الأوقات الصعبة".



وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا عبر منصة "اكس": "الحادثة الخطيرة الذي وقعت اليوم في دبلن، صدمتنا جميعا"، مبدية امتنانها "للأشخاص الموجودين في مكان الواقعة والذين تدخلوا فورا".