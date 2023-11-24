رئيس المجلس العسكري النيجري يزور باماكو وواغادوغو في أول رحلة خارجية

التقى رئيس النظام العسكري في النيجر الجنرال عبد الرحمن تياني نظيرَيه اللذين يرأسان المجلسين العسكريين في مالي وبوركينا فاسو، في أول زيارة دولية له منذ الانقلاب في نيامي، حسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.



وأعلن مكتب التواصل التابع لرئاسة بوركينا فاسو في بيان أن "الجنرال عبد الرحمن تياني وصل هذا الخميس، في وقت باكر من المساء في زيارة صداقة وعمل لبلادنا".



وأشار إلى أن "رئيسَي الدولتين"، الجنرال تياني والكابتن إبراهيم تراوري، "تحادثا حول القضايا المشتركة بين البلدين، ولا سيما مكافحة الإرهاب ومسائل التنمية الاجتماعية والاقتصادية".



وأعرب تياني عن "امتنانه" لتراوري و"حكومته" و"شعب بوركينا فاسو بكامله على مختلف أوجه الدعم"، وفقا لبيان ثانٍ صادر عن الرئاسة البوركينية.