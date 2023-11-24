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كيم يحتفل بـ"عصر جديد من القوة الفضائية" في كوريا الشمالية

أخبار دولية
2023-11-24 | 01:12
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كيم يحتفل بـ&quot;عصر جديد من القوة الفضائية&quot; في كوريا الشمالية
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كيم يحتفل بـ"عصر جديد من القوة الفضائية" في كوريا الشمالية

احتفل الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بحضور علماء وأفراد من عائلته بـ"عصر جديد من القوة الفضائية" بعدما وضعت بلاده في المدار قمرا صناعيا لأغراض التجسس حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الجمعة.
     
وبعد فشل محاولتين في أيار وآب، ذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن صاروخا أطلِق في ساعة متقدمة الثلاثاء و"وَضع بدقة قمر الاستطلاع مليغيونغ-1 في مداره"، وقد أكدت كوريا الجنوبية من جهتها نجاح هذه العملية. 
     
ونقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية عن كيم قوله خلال زيارة لوكالة الفضاء الوطنية إن عملية الإطلاق هذه تُمثّل "ممارسة كاملة لحق الدفاع عن النفس".
     
وشدد على أن قمر التجسس الصناعي سيساعد في حماية الشمال من "التحركات الخطيرة والعدوانية للقوى المعادية" ويفتح الطريق "لعصر جديد من القوة الفضائية" في البلاد.
     
وأظهرت صور نشرتها بيونغ يانغ الزعيم الكوري الشمالي، برفقة ابنته جو آي، وهو يشيد بالعلماء والمتعاونين في وكالة الفضاء التي تحوّل اسمها إلى "الإدارة الوطنية لتكنولوجيا الفضاء الجوي" (NATA بالإنكليزية). 
 

 وظهر كيم مرتديا معطفا جلديا أسود وهو يبتسم ويحيي الموظفين الذين ارتدوا الزي الرسمي، وبدوا جميعا يصفقون بحماسة للزعيم وابنته. ونشرت وسائل الإعلام الرسمية صورا لكيم في حفل استقبال ضم موظفي ناتا وكبار المسؤولين العسكريين والسياسيين، فضلا عن ابنته وزوجته ري سول جو.
     
وارتدت عائلة الزعيم والحاضرون الآخرون في حفل الاستقبال قمصانا كتبت عليها عبارة "NATA".
 

وأعلنت كوريا الشمالية تعليق الاتفاق الذي أبرمته مع كوريا الجنوبية عام 2018 بهدف خفض التوتر العسكري، وفق ما أوردت وكالة يونهاب.
     
وجاء هذا الإعلان بعد أن أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء أنها علقت الاتفاق جزئيا وستستأنف عمليات المراقبة على طول الحدود ردا على إعلان بيونغ يانغ أنها أطلقت بنجاح قمر تجسس صناعيا.

أخبار دولية

كيم جونغ أون

كوريا الشمالية

القوة الفضائية

قمر التجسس الصناعي

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