روسيا تؤكد أنها دمرت 16 مسيّرة في الجنوب وفي القرم

أكّدت روسيا أنها دمرت 16 مسيّرة أوكرانية في جنوب البلاد وفوق شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه خلال ليل الخميس الجمعة "أحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باللجوء إلى مسيّرات جوية ضد مواقع في أراضي روسيا الاتحادية".



وأوضح البيان أن "أنظمة الدفاع الجوي دمرت 16 مسيّرة، 13 فوق شبه جزيرة القرم وثلاث فوق منطقة فولغوغراد".