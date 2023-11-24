مع بدء سريان الهدنة... طائرات اسرائيلية ألقت مناشير على مناطق متفرقة من غزة

مع بدء سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل و حركة حماس في غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استكمل تمركز قواته عند خطوط وقف إطلاق النار.



وقد ألقت طائرات اسرائيلية منشورات على مناطق متفرقة من قطاع غزة حذرت فيها سكان مناطق جنوبي قطاع غزة والنازحين إليها من التوجه إلى المناطق الشمالية ومدينة غزة خلال الهدنة الإنسانية الموقتة.



كما وأطلق الجيش الاسرائيلي النار في محيط مستشفى الرنتيسي لمنع الغزاويين من العودة الى منازلهم.



وكانت مناطق عدة في قطاع غزة تعرض لقصف إسرائيلي عنيف قبيل دقائق من بدء سريان الهدنة، وفي المقابل أيضاً دوت صفارات الإنذار في نير عوز بغلاف غزة في نفس الوقت.