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الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
أخبار دولية
2023-11-24 | 02:40
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الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
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الجيش الاسرائيلي وزع فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في غزة
قبيل بدء سريان من أربعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس في غزة، وزع الجيش الاسرائيلي فيديوهات عن تفجير قال إنه لأنفاق تحت مستشفى الشفاء في شمالي قطاع غزة.
اشارة الى ان التفجير دمر جزءا من المستشفى وكذلك عددا من المنازل المحيطة به.
الا انه وبعد تطبيق الهدنة غاب الطيران عن أجواء غزة بالكامل.
أخبار دولية
الجيش الاسرائيلي
تفجير
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غزة
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