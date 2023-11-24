بعد دقائق من انطلاق الهدنة... الغزاويون تحركوا نحو مناطقهم المدمرة

بدأ رسميا اليوم الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس للسماح بالافراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين.



وبعيد دقائق من انطلاق الهدنة تحرك الغزاويون نحو مناطقهم المدمرة. وكاميرا "الجزيرة" رصدت عدداً من أهالي غزة الذين حاولوا العودة الى منازلهم.