كيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟

بدأ رسميا اليوم الساعة السابعة بالتوقيت المحلي، سريان هدنة من أربعة أيام بين إسرائيل وحماس للسماح بالافراج عن رهائن محتجزين في قطاع غزة في مقابل معتقلين فلسطينيين.فكيف قرأ الاعلام الاسرائيلي والصحف الاسرائيلية انطلاق الهدنة الانسانية في غزة؟