سفينة حربية أسترالية عبرت مضيق تايوان بحسب تايبيه

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية الجمعة أن سفينة حرب أسترالية عبرت الخميس مضيق تايوان الفاصل بين الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وبر الصين الرئيسي.



ودخلت السفينة المضيق الخميس وتوجهت جنوبا على ما أوضحت الوزارة.



وقالت " خلال عبور المضيق راقب الجيش التايواني المجالين البحري والجوي وكان الوضع طبيعيا".