السيسي يعتبر "إحياء مسار حل الدولتين استنفد" ويدعو إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية"

أوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن فكرة التهجير الخاصة بسكان قطاع غزة مرفوضة لأن الأمر مختلف عن استقبال مصر 9 ملايين لاجئ في فترات زمنية سابقة، بحسب "روسيا اليوم".



وقال خلال مؤتمر صحافي مع رئيسي وزراء إسبانيا وبلجيكا: "مصر ترفض فكرة التهجير قلت هذا الكلام بالامس وأقوله اليوم، استقبلنا 9 ملايين لاجئ في مصر سواء من سوريا أو العراق أو السودان أو ليبيا، لكن هذه الدول موجودة ولا أحد سيأخدها منهم، الأمر مختلف مع غزة".



وأضاف: "ما يحدث في غزة أمر خطير وهو تهجير قسري إلى خارج القطاع"، موضحا أنه "يجب إيجاد مناطق آمنة في كل قطاع غزة لإيواء من فقدوا منازلهم".



ونوه الرئيس المصري بأن "الأولوية الآن هي احتواء التصعيد وتوفير مساعدات لقطاع غزة، ومن المهم إدخال مساعدات تكفي لإغاثة جميع سكان القطاع"، مؤكدا "فكرة إحياء مسار حل الدولتين استنفدت على مدار 30 سنة ولم تحقق الكثير".