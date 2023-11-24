لندن تضاعف مساعداتها الإنسانية إلى غزة وتدعو إلى "الاحترام الكامل" للاتفاق

أعلن وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون أن المملكة المتحدة ستضاعف مساعداتها الإنسانية لغزة بتقديمها 30 مليون جنيه استرليني (34,5 مليون يورو) إضافية فيما دعت لندن إلى "الاحترام الكامل" للاتفاق المبرم بين إسرائيل وحماس.



ونقل بيان عن كامرون، قوله: "يمكنني اليوم أن أعلن تمويلا جديدا قدره 30 مليون جنيه استرليني سيخصص للمساعدات الحيوية، مثل أماكن إيواء ومعدات طبية".



وأضاف: "من الضروري حماية المدنيين ونحن نبحث في كل السبل لتوصيل المساعدات إلى غزة، أكانت عبر البر أو البحر أو الجو".