وزير الخارجية الإيراني: الولايات المتحدة مخطئة باعتقادها أنها ستتخذ قرار من سيتولى السلطة بغزة من دون العودة للفلسطينيين

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان على أن مستقبل غزة يحدده الشعب الفلسطيني والمقاومة الفلسطينية، آملا أن تكون الهدنة في غزة "بداية وقف جرائم الكيان الصهيوني".



وقال في حديث لقناة "الجزيرة": "تلقينا رسائل من الجانب الأميركي مفادها أنهم لا يتطلعون لتوسيع نطاق الحرب".



وأضاف: "ردنا على الأميركيين أنه بدعمهم إسرائيل ومدها بالأسلحة فإنهم يوسعون نطاق الحرب"، لافتا الى أنه لولا الدعم الأميركي لإسرائيل لما تمكنت من مواصلة الحرب.



واعتبر أن "الولايات المتحدة مخطئة باعتقادها أنها ستتخذ قرار من سيتولى السلطة بغزة من دون العودة للفلسطينيين".