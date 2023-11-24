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الحكومة الاسرائيلية: سيتم نقل الرهائن الاسرائيليين الى خمس مستشفيات في اسرائيل بعد الافراج عنهم

أكّد مستشار في المكتب الاعلامي للحكومة الاسرائيلية انه سيتم نقل الرهائن الاسرائيليين الى خمس مستشفيات ومراكز صحية في اسرائيل، حسب الوضع الصحي لكل واجد منهم وحسب الاحتياجات الطبية بعد الافراج عنهم.