الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه

أعلن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أنه "لن يخرج بقية أسرى العدو من الضباط والجنود من دون حرية كل أسرانا".



وقال: "علينا أن نستمر في القتال لكسر العدوان وأهدافه، لأنه لن يتوقف".