المتحدث العسكري باسم سرايا القدس: لن نرفع الراية البيضاء

أكد المتحدث العسكري باسم سرايا القدس ابو حمزة أنّهم "لن يرفعوا الراية البيضاء ولن يخرجوا من المعركة إلا منتصرين".



وقال: "لن نتركَ الأسرى في أيدي الغاصبين".

وأضاف: "نلتزم بوقف عملياتنا العسكرية والصاروخية خلال الهدنة ما التزم بها العدو".