رئيس وزراء إسبانيا: يجب العمل على تنفيذ حل الدولتين بشكل نهائي

أكّد رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز أنه يجب أن يبدأ العمل اليوم على تنفيذ حل الدولتين بشكل نهائي، لافتا الى أن الأمر يحتاج إلى استعادة وجهة نظر جادة وموثوق بهامن أجل السلام.واعتبر سانشيز في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، بعد مباحثات ثلاثية في قصر الاتحادية، أن المجتمع الدولي يجب أن يلعب دور فعّال وبناء في هذا المجال.وقال: "قدمنا اقتراحًا لعقد مؤتمر سلام دولي مع الأطراف في أقرب وقت ممكن وقد أيد هذه الفكرة أيضًا كل من الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".