اسرائيل تنتظر إطلاق سراح الرهائن مع دخول الهدنة حيز التنفيذ

تنتظر إسرائيل الجمعة اطلاق سراح نساء وأطفال رهائن اخذوا إلى قطاع غزة في الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من تشرين الاول الماضي.



وينتظر الافراج عن الدفعة الأولى من الرهائن التي تضم 13 امرأة وطفلا قرابة الساعة 16,00 (14,00 ت غ) ويلي ذلك إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين.



وأكد زيف أغمون المستشار القانوني لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للصحافيين أن أن إسرائيل "ستلتزم بالاتفاق، وهو ما لا نستطيع أن نقوله عن حماس". وأضاف "مع منظمة إرهابية مثل حماس، كل ما سيحدث في الأيام المقبلة هو معجزة".