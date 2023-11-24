تظاهرة في عمان دعمًا لـ"المقاومة" في غزة

تظاهر الآلاف، في عمّان ومحافظات أردنية، دعمًا لـ"المقاومة"، في قطاع غزة وذلك مع بدء سريان هدنة من أربعة أيّام، بين إسرائيل وحركة "حماس".



وشارك أكثر من أربعة آلاف شخص، في تظاهرة، انطلقت عقب صلاة الجمعة وسط عمان، حسب مصدر أمنيّ ومراسلة لوكالة "فرانس برس".