إفراج حماس عن 12 رهينة من رعايا تايلاند

أعلن رئيس الوزراء التايلاندي سريتا تافيسين إفراج حركة "حماس" عن 12 رهينة من رعايا بلاده، احتُجزوا، خلال هجمات 7 تشرين الأول، بعد ساعات على سريان هدنة.



وقال رئيس الوزراء، في منشور، على موقع "اكس": "تم إبلاغي من الجانب الأمنيّ ووزارة الخارجية بأنه أُفرج بالفعل عن 12 رهينة تايلاندية."